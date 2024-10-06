Тренер Прыгунов назвал шесть ошибок, которые мешают желающим похудеть достичь цели

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фитнес-тренер, абсолютный чемпион Санкт-Петербурга по бодибилдингу, победитель чемпионата России по пауэрлифтингу и сооснователь фитнес-платформы FitStars Михаил Прыгунов рассказал о пяти распространённых заблуждениях, которые мешают людям сбросить лишний вес.

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По словам тренера, первое заблуждение касается питания. Многие считают, что нужно есть часто и маленькими порциями. Однако это приводит к постоянному чувству голода и срывам. Вместо этого следует составить сбалансированное меню, включающее белки, жиры и углеводы, и отказаться от "здоровых" перекусов, содержащих скрытый сахар.

Второе заблуждение связано со сном, утверждает специалист. Недостаток сна может привести к увеличению уровня гормона грелина, вызывающего чувство голода, и снижению уровня лептина, отвечающего за чувство сытости. Поэтому важно спать не менее 7-8 часов в сутки и соблюдать режим сна.

Третье заблуждение касается монотонности тренировок. Многие думают, что достаточно ходить в спортзал по расписанию. Однако для эффективного похудения нужны разнообразные нагрузки, включая кардио- и силовые упражнения, пишет Газета.Ru.

Четвёртое заблуждение связано с метаболизмом, считает спортсмен. Считается, что медленный метаболизм является причиной лишнего веса. На самом деле, метаболизм у большинства людей работает примерно одинаково. Вместо ускорения метаболизма следует сосредоточиться на сбалансированном питании и регулярных тренировках.

По словам Прыгунова, пятое заблуждение касается стресса. Психологические проблемы могут оказывать сильное влияние на вес. Для улучшения результатов похудения необходимо проработать эмоциональное состояние, например, с помощью специалиста.

"Стресс может вызывать переедание и способствовать накоплению гормона кортизола, что будет тормозить процесс похудения. Найдите способы расслабления, такие как медитация, йога, катание на сапе на закате или общение с близкими", — сказал тренер.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

