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Кардиолог рассказала, сколько чашек кофе в день можно пить здоровому человеку

1:07
Здоровье

Согласно словам кардиолога Юлии Маршинцевой, здоровому человеку без вреда можно употреблять до пяти чашек кофе в день.

Кардиолог рассказала, сколько чашек кофе в день можно пить здоровому человеку
Фото: Flickr by Zacharias Korsalka, PDM

Разрешенное количество порций этого напитка не должно содержать молоко, сливки, сахар и другие добавки, и такое количество кофе не нанесет вреда, если человек чувствует себя нормально.

Врач добавила в разговоре с РИА Новости, что умеренное потребление качественного кофе, без добавок, может благоприятно влиять на организм, снижать уровень холестерина, снижать риск возникновения диабета и даже служить профилактикой онкологии.

Однако важно помнить, что оптимальная дозировка кофе индивидуальна для каждого человека и зависит от его физиологических особенностей. Поэтому перед увеличением потребления кофе следует проконсультироваться с врачом и внимательно следить за своим самочувствием, чтобы избежать нежелательных побочных эффектов, таких как бессонница, нервозность и учащенное сердцебиение. Важно следить за дозировкой и не превышать разумные пределы, заключила эксперт.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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