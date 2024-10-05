Студент съел 720 яиц и удивил всех результатом

Студент из США, Ник Горовиц, решил провести эксперимент и за 28 дней съел 720 куриных яиц. Его цель заключалась в том, чтобы выяснить, как яйца влияют на уровень "плохого" холестерина, известного как ЛПНП.
Ник, который учится на медицинском факультете Гарварда, каждый час употреблял по одному варёному яйцу. Результаты его эксперимента оказались неожиданными: уровень ЛПНП снизился на 20%. Это удивило многих, так как обычно считается, что яйца могут негативно влиять на здоровье.
Студент отметил, что его исследование показало, как разные факторы могут по-разному влиять на уровень холестерина у людей. Он также подчеркнул, что нет универсальных рекомендаций по питанию.
Ранее диетолог Алёна Барредо советовала, что для снижения холестерина без лекарств нужно употреблять 25-30 граммов клетчатки в день. Это можно сделать, добавив в рацион овощи, фрукты, цельнозерновые крупы и семена. Она отметила, что изменение питания — важный шаг к безопасному снижению уровня холестерина.
Яйцо́ - распространённый пищевой продукт.
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, ЛНП, англ. Low density lipoprotein, LDL) — класс липопротеинов крови, являющийся наиболее атерогенным.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.