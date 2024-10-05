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Студент съел 720 яиц и удивил всех результатом

1:15
Здоровье

Студент из США, Ник Горовиц, решил провести эксперимент и за 28 дней съел 720 куриных яиц. Его цель заключалась в том, чтобы выяснить, как яйца влияют на уровень "плохого" холестерина, известного как ЛПНП.

Студент съел 720 яиц и удивил всех результатом
Фото: commons.wikipedia.org by 16:9clue

Ник, который учится на медицинском факультете Гарварда, каждый час употреблял по одному варёному яйцу. Результаты его эксперимента оказались неожиданными: уровень ЛПНП снизился на 20%. Это удивило многих, так как обычно считается, что яйца могут негативно влиять на здоровье.

Студент отметил, что его исследование показало, как разные факторы могут по-разному влиять на уровень холестерина у людей. Он также подчеркнул, что нет универсальных рекомендаций по питанию.

Ранее диетолог Алёна Барредо советовала, что для снижения холестерина без лекарств нужно употреблять 25-30 граммов клетчатки в день. Это можно сделать, добавив в рацион овощи, фрукты, цельнозерновые крупы и семена. Она отметила, что изменение питания — важный шаг к безопасному снижению уровня холестерина.

Уточнения

Яйцо́ - распространённый пищевой продукт.

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, ЛНП, англ. Low density lipoprotein, LDL) — класс липопротеинов крови, являющийся наиболее атерогенным.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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