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Скрытые симптомы рака крови: на что обратить внимание

1:08
Здоровье
Скрытые симптомы рака крови: на что обратить внимание
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

Синяки, которые возникают без видимой причины, могут сигнализировать о наличии серьёзных заболеваний.

Со временем такие синяки могут менять цвет, становиться более тёмными и болезненными. Специалисты из Blood Cancer UK обнаружили, что этот симптом может быть связан с опасными процессами в организме.

Однако синяки — не единственный признак проблем со здоровьем. К числу тревожных симптомов также относятся ночная потливость, лихорадка и частые тяжёлые инфекции. Одышка, бледность кожи, кожная сыпь и зуд также могут указывать на серьёзные отклонения.

Боли в костях и суставах — ещё один настораживающий симптом. Необъяснимая потеря веса может быть связана с развитием рака крови, что требует немедленного внимания.

Важно помнить, что при онкологических заболеваниях симптомы могут развиваться медленно, а иногда и вовсе отсутствовать. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют проходить регулярные медицинские обследования, чтобы вовремя выявить возможные проблемы.

Уточнения

Гемобластозы (лат. haemoblastosis; др.-греч. αἷμα "кровь" + βλαστός росток, зародыш + -osis) — опухолевые (неопластические) заболевания кроветворной и лимфатической ткани.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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