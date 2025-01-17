Скрытые симптомы рака крови: на что обратить внимание

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

Синяки, которые возникают без видимой причины, могут сигнализировать о наличии серьёзных заболеваний.

Со временем такие синяки могут менять цвет, становиться более тёмными и болезненными. Специалисты из Blood Cancer UK обнаружили, что этот симптом может быть связан с опасными процессами в организме.

Однако синяки — не единственный признак проблем со здоровьем. К числу тревожных симптомов также относятся ночная потливость, лихорадка и частые тяжёлые инфекции. Одышка, бледность кожи, кожная сыпь и зуд также могут указывать на серьёзные отклонения.

Боли в костях и суставах — ещё один настораживающий симптом. Необъяснимая потеря веса может быть связана с развитием рака крови, что требует немедленного внимания.

Важно помнить, что при онкологических заболеваниях симптомы могут развиваться медленно, а иногда и вовсе отсутствовать. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют проходить регулярные медицинские обследования, чтобы вовремя выявить возможные проблемы.

Уточнения

Гемобластозы (лат. haemoblastosis; др.-греч. αἷμα "кровь" + βλαστός росток, зародыш + -osis) — опухолевые (неопластические) заболевания кроветворной и лимфатической ткани.

