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Ошибки в приёме витамина D, которые могут стоить вам здоровья

1:07
Здоровье

Витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровья организма, особенно когда речь идёт о крепости костей, зубов и мышц. Однако неправильный приём этого вещества может причинить вред, особенно если игнорировать рекомендации специалистов и совмещать его с другими витаминами без консультации врача.

Ошибки в приёме витамина D, которые могут стоить вам здоровья
Фото: Freepik by freepik, PDM

Самостоятельный подбор дозировки часто приводит к нежелательным последствиям. Среди них — тошнота, перерастающая в рвоту, а также повышенная усталость и раздражительность.

Одно из самых серьёзных осложнений неправильного приёма витамина D — риск образования камней в почках.

Учёные также выявили два симптома, которые могут указывать на дефицит витамина D. Это общая слабость и боли в костях. Особенно заметной может быть мышечная слабость, проявляющаяся при подъёме по лестнице.

Дискомфорт может возникнуть в области рёбер, бёдер, поясницы, ступней или таза. Такие симптомы требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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