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Простые шаги для крепкого здоровья: лучшие методы

2:35
Здоровье

Здоровье человека во многом зависит от его осознанного выбора и действий. Некоторые люди, несмотря на генетическую предрасположенность к серьёзным заболеваниям, могут прожить долгую и полноценную жизнь. В то же время, даже обладая крепкими генами, человек может ухудшить своё здоровье, если ведёт неправильный образ жизни.

Простые шаги для крепкого здоровья: лучшие методы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Какие шаги помогут улучшить самочувствие и продлить активные годы жизни? Давайте разберём семь простых, но эффективных методов.

1. Лестница вместо лифта
Мало кто задумывается, что простые прогулки по лестнице могут стать полноценной заменой тренировкам. Всего 20 минут в день достаточно, чтобы привести мышцы в тонус и улучшить общее состояние организма, если нет возможности посещать спортзал.

2. Солнечные лучи
Важность солнечного света трудно переоценить, особенно когда речь идёт о выработке витамина D. Это простой способ укрепить иммунитет и улучшить общее самочувствие. Однако избегайте полуденного солнца — наиболее безопасным временем для принятия солнечных ванн считаются утренние часы.

3. Еда без добавок
Да, экологически чистые продукты дороже, но их польза для организма неоспорима. Отсутствие консервантов и других химических добавок делает такую еду особенно ценной для здоровья.

4. Растительная пища
Овощи, ягоды, фрукты и зелень благотворно влияют на организм. Ежедневное потребление не менее 0,5 кг растительной пищи способствует не только улучшению здоровья, но и повышению привлекательности внешности.

5. Медитация
Не стоит недооценивать этот древний метод. Научные исследования подтверждают, что медитация помогает снизить уровень стресса и восстановить нервную систему. Всего 10 минут в день могут значительно улучшить эмоциональное состояние.

6. Глубокое дыхание
Практика глубокого дыхания, особенно на свежем воздухе, помогает не только насытить лёгкие кислородом, но и стабилизировать эмоциональный фон.

7. Приятные эмоции
Наше здоровье напрямую зависит от эмоционального состояния. Плохие новости, стрессы, конфликты — всё это разрушает организм. Важно создавать приятные моменты, чтобы компенсировать негатив и улучшить своё самочувствие.

Уточнения

Медита́ция (лат. meditatio - "размышление") — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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