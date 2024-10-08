Что теряют чай и кофе при разогреве: полезные советы

Что происходит с кофе при разогреве в микроволновке

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Разогревать чай и кофе в микроволновке можно, однако учёные и эксперты не рекомендуют этого делать, если вы хотите сохранить вкус напитков. Вот что происходит при разогревании:

Фото: Freepik by freepik, PDM

Почему ухудшается вкус?

Чай и кофе содержат хлорогеновые кислоты, которые при повторном нагреве начинают распадаться на более горькие соединения — хинную и кофейную кислоты. Это делает напитки более горькими и менее приятными на вкус. Особенно это касается кофе, который, при остывании и повторном нагреве, теряет свои ароматические и вкусовые свойства.

Вреден ли разогретый напиток?

Сам по себе разогрев в микроволновке не делает чай или кофе вредным для здоровья. Однако вы теряете его свежесть, насыщенность вкуса и аромата, что может испортить удовольствие от напитка. Кроме того, в чае при повторном нагреве могут активизироваться вещества, которые влияют на его вкус, делая его более "тяжёлым".

Рекомендации:

Если вы хотите избежать неприятного вкуса, лучше приготовить новую порцию чая или кофе. Это обеспечит свежесть и полноту вкусовых ощущений. Разогрев напитков в микроволновке — это скорее компромисс, когда нет времени, но не лучший вариант с точки зрения вкуса.

Заключение:

Разогревать чай и кофе в микроволновке можно, но это существенно ухудшает их вкус из-за изменения химического состава напитков. Лучше пить их свежеприготовленными, чтобы наслаждаться всеми ароматами и нотками вкуса.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



