Что теряют чай и кофе при разогреве: полезные советы

Разогревать чай и кофе в микроволновке можно, однако учёные и эксперты не рекомендуют этого делать, если вы хотите сохранить вкус напитков. Вот что происходит при разогревании:
Чай и кофе содержат хлорогеновые кислоты, которые при повторном нагреве начинают распадаться на более горькие соединения — хинную и кофейную кислоты. Это делает напитки более горькими и менее приятными на вкус. Особенно это касается кофе, который, при остывании и повторном нагреве, теряет свои ароматические и вкусовые свойства.
Сам по себе разогрев в микроволновке не делает чай или кофе вредным для здоровья. Однако вы теряете его свежесть, насыщенность вкуса и аромата, что может испортить удовольствие от напитка. Кроме того, в чае при повторном нагреве могут активизироваться вещества, которые влияют на его вкус, делая его более "тяжёлым".
Если вы хотите избежать неприятного вкуса, лучше приготовить новую порцию чая или кофе. Это обеспечит свежесть и полноту вкусовых ощущений. Разогрев напитков в микроволновке — это скорее компромисс, когда нет времени, но не лучший вариант с точки зрения вкуса.
Разогревать чай и кофе в микроволновке можно, но это существенно ухудшает их вкус из-за изменения химического состава напитков. Лучше пить их свежеприготовленными, чтобы наслаждаться всеми ароматами и нотками вкуса.
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