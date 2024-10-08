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Какие привычки мешают выспаться: 5 частых ошибок перед сном

Эти 5 ошибок перед сном мешают вам высыпаться
2:14
Здоровье

Полноценный сон — залог хорошего здоровья и самочувствия. Однако многие из нас делают перед сном ошибки, которые мешают хорошо выспаться и восстановить силы. Вот пять наиболее распространённых ошибок, которые стоит избегать:

Эти 5 ошибок перед сном мешают вам высыпаться
Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

1. Использование смартфона и соцсетей

Листать ленту социальных сетей или переписываться в мессенджерах перед сном — плохая идея. Сильная зрительная и психологическая нагрузка, вызванная ярким светом экрана и активностью мозга, мешает расслабиться. Это затрудняет засыпание и ухудшает качество сна. Рекомендуется отложить гаджеты как минимум за час до сна.

2. Ссоры и конфликты

Ссоры с близкими перед сном могут сильно нарушить ваш эмоциональный баланс, что приводит к тревожности и возбуждению. В таком состоянии сложно уснуть и отдохнуть полноценно. Лучше откладывать выяснение отношений на утро и стараться избегать конфликтов вообще.

3. Поздние физические нагрузки

Физические упражнения, выполненные прямо перед сном, повышают частоту сердцебиения и стимулируют организм, что мешает быстро уснуть. Заниматься спортом лучше утром или в течение дня, чтобы избежать вечернего возбуждения.

4. Курение и употребление алкоголя

Никотин и алкоголь негативно влияют на способность организма расслабляться. Хотя алкоголь может создать иллюзию расслабления, на самом деле он нарушает фазы сна и приводит к его ухудшению. Курение также стимулирует нервную систему, что мешает засыпанию.

5. Переедание перед сном

Употребление пищи непосредственно перед сном нагружает желудочно-кишечный тракт, что мешает организму отдохнуть. Кроме того, переедание может привести к набору лишнего веса и дискомфорту во время сна. Лучше поужинать за 2-3 часа до отхода ко сну.

Заключение:

Избегайте этих распространённых ошибок, чтобы улучшить качество своего сна и чувствовать себя бодрым и энергичным на следующий день.

Уточнения

Сомноло́гия - раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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