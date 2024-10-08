Учёные развенчали мифы о чудодейственном эффекте магниевой соли

Магниевая соль: стоит ли её использовать для расслабления

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Магниевая соль для ванн пользуется популярностью как средство для расслабления и борьбы с болями в мышцах. Многие косметологи и сторонники альтернативной медицины утверждают, что такие ванны помогают улучшить сон, снять стресс, избавиться от мышечных болей после тренировок и даже способствуют снижению веса. Основой этих утверждений является предположение, что магний способен проникать через кожу и усваиваться организмом.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Однако проведённые исследования показали, что магний не проникает через кожу в значимых количествах. В одном эксперименте с участием восьми человек было проверено, влияют ли горячие ванны с магниевой солью на снижение веса. Результаты показали, что между ваннами с пресной и солёной водой не было значительных различий в снижении веса.

Состояние расслабленности после ванны с магниевой солью, скорее всего, связано с самим нахождением в тёплой воде, которая способствует релаксации. Это помогает улучшить качество сна и общее самочувствие, но магний, вероятно, не играет здесь ключевой роли.

Также стоит отметить, что учёные не изучали влияние магниевой соли на такие проблемы, как мышечная боль, колики у младенцев или увлажнение кожи при дерматите. Эти эффекты часто заявляются в рекламных материалах, но их научное обоснование остаётся под вопросом.