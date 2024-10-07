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Комплекс упражнений без нагрузки на суставы для людей старше 45

Комплекс упражнений для тех, кому за 45
2:36
Здоровье

Тренировки после 45 лет особенно важны для поддержания здоровья и активности, но при этом необходимо учитывать состояние суставов. Боль в суставах — это не повод отказаться от упражнений, а сигнал к тому, чтобы адаптировать тренировочную программу. Важно выбирать такие упражнения, которые не перегружают суставы, но способствуют укреплению мышц и улучшению общего состояния организма.

Комплекс упражнений для тех, кому за 45
Фото: flickr.com by Brisbane City Council, CC BY 2.0

Вот комплекс упражнений, который подходит для людей 45+ и минимизирует нагрузку на колени, шею и поясницу:

1. Жим гантелей вверх

Как выполнять: Встаньте прямо, держите в каждой руке по гантели (или бутылки с водой) весом 1-2 кг. Разведите локти в стороны и медленно поднимайте гантели вверх, сгибая локти. Затем медленно опускайте их вниз.
Количество: 10-15 повторений по 3 подхода.
Польза: Укрепляет плечевой пояс и руки, не нагружая суставы.

2. Приседания с опорой

Как выполнять: Встаньте у двух стульев или подоконника и приседайте, опираясь на них руками. Приседайте на удобную для вас глубину, не перегружая колени. Пятки могут отрываться от пола, это допустимо.
Количество: 10-15 повторений по 3 подхода.
Польза: Укрепляет мышцы ног, не перегружая коленные суставы.

3. Упражнение для пресса и рук

Как выполнять: Лягте на пол, согните ноги в коленях и поставьте стопы на пол. Возьмите гантель весом 1-2 кг и, держа руки прямыми, медленно опускайте гантель за голову, затем возвращайте обратно. На выдохе сокращайте мышцы живота.
Количество: 10-12 повторений по 3 подхода.
Польза: Укрепляет мышцы пресса, руки и плечевой пояс, не нагружая спину.

Время выполнения:

Выполняйте каждое упражнение в течение 1 минуты в 3 подхода. Вся тренировка займет около 35 минут.

Важные рекомендации:

Оцените своё состояние после тренировки:

Если чувствуете прилив энергии, значит, тренировка прошла удачно. Если появился дискомфорт, уменьшите нагрузку или выполняйте упражнения медленнее.

Не перегружайте суставы:

Важно не перенапрягаться, особенно если есть боль в суставах. Умеренная нагрузка способствует улучшению адаптации организма.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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