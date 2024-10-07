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Два способа очищения сухофруктов от химических веществ

Как правильно мыть сухофрукты: два проверенных способа
1:52
Здоровье

Сухофрукты, которые производятся в промышленных масштабах, часто обрабатываются различными химическими веществами, чтобы продлить их срок хранения, предотвратить порчу и улучшить внешний вид. Одним из таких веществ является диоксид серы, который используется в качестве консерванта и может быть вредным для здоровья, особенно для людей, склонных к аллергии. Поэтому очень важно правильно мыть сухофрукты перед употреблением, чтобы избавиться от возможных вредных веществ.

Как правильно мыть сухофрукты: два проверенных способа
Фото: Freepik by wirestock, PDM

Почему нужно мыть сухофрукты:

Химическая обработка: Сухофрукты, такие как курага, изюм или чернослив, обрабатываются химическими веществами, включая диоксид серы и глицерин, которые нельзя смыть обычным полосканием.

Пыль и грязь: Даже если на вид сухофрукты кажутся чистыми, на них может скапливаться пыль, которая также требует тщательного смывания.


Как правильно мыть сухофрукты:

Первый способ — замачивание в тёплой воде:


Залейте сухофрукты теплой водой (примерно 50 градусов Цельсия).
Оставьте их в воде на 40 минут, чтобы удалить химические добавки.
После этого слейте грязную воду.
Тщательно промойте сухофрукты под проточной водой.
Теперь они готовы к употреблению.


Второй способ — обливание кипятком:

Для более быстрого результата обдайте сухофрукты кипятком.
Затем сразу промойте их холодной водой из-под крана.
Этот способ позволяет быстрее избавиться от загрязнений и химических веществ.


Важно:

Домашние заготовки сухофруктов, которые не подвергаются химической обработке, не требуют таких процедур.
Эти простые способы помогут сделать сухофрукты безопаснее для употребления, особенно если вы покупаете их в магазинах или на рынках.

Уточнения

Сухофрукты - высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %. Сушатся или естественным путём (например, на солнце), или с применением промышленных методов (например, с помощью дегидратора или сушилки для овощей).
 

Автор Дмитрий Тезнев
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