Пациент с диабетом обошёлся без инсулина в течение года после лечения

Китайские учёные вылечили диабет с помощью стволовых клеток

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из китайского Университета Нанькай сообщили о значительном успехе в лечении сахарного диабета 1-го типа. В рамках исследования был представлен случай 25-летней женщины, которая прошла инновационное лечение с использованием собственных стволовых клеток для восстановления выработки инсулина, что позволило ей обходиться без инсулиновых уколов на протяжении целого года.

Фото: marines.mil is licensed under public_domain

Основная суть лечения заключается в том, что учёные изолировали стволовые клетки из жировой ткани пациентки и вернули их на раннюю стадию развития, когда они могли превращаться в различные типы клеток. После этого они преобразовали эти стволовые клетки в клетки островков поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина, и пересадили их в мышцы живота. В течение года пациентку наблюдали, и уже через две недели потребность в инсулине снизилась, а через три месяца инъекции инсулина больше не требовались. 98% времени пациентка имела нормальный гликемический индекс.

Этот случай даёт надежду на то, что такой подход может стать прорывом в лечении диабета 1-го типа. Сейчас испытания продолжаются с другими пациентами, и результаты будут тщательно отслеживаться.

Уточнения

Са́харный диабе́т 1-го ти́па - аутоиммунное заболевание эндокринной системы, основным диагностическим признаком которого является хроническая гипергликемия — повышенный уровень сахара в крови, полиурия, потеря веса, чрезмерный аппетит, сильное общее утомление организма, боли в животе.

