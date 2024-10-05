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Диетолог перечислила специи, которые помогут укрепить иммунитет

Здоровье

Корица, куркума, гвоздика и перец способствуют укреплению иммунитета осенью. Имбирь, помимо этого, улучшает кровообращение и обладает бактерицидными свойствами. Об этом NEWS. ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог перечислила специи, которые помогут укрепить иммунитет
Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth, CC BY 2.0

"Имбирь улучшает и разогревает кровообращение, обладает бактерицидным свойством, поэтому мы меньше замерзаем и более активны. Таким же бактерицидным и разогревающим свойством обладает перец. Куркума обладает наибольшим антиоксидантным действием и эффективно работает с черным перцем. Очень полезно добавлять в еду молоко из куркумы", — отметила специалист.

Для укрепления иммунитета в холодное время года также необходимы продукты, богатые витаминами A, C и D. Специалист отметила, что большое количество витамина C содержится в отваре шиповника, болгарском перце, квашеной капусте и чёрной смородине, а витамина D — в печени трески и морепродуктах.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). 

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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