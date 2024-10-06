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Эксперт назвала идеальную температуру для сна

1:02
Здоровье

Температура воздуха в спальне должна составлять около 18-20 градусов Цельсия. Такой оптимальный показатель для сна назвала директор центра реабилитации "Бутово" департамента труда и соцзащиты населения Москвы Ольга Аванова в беседе с РИАМО.

Эксперт назвала идеальную температуру для сна
Фото: Wikipedia by U3207862, CC BY-SA 4.0

Эксперт объяснила, что во время ночного отдыха организм человека находится в состоянии покоя, и температура тела снижается на 1-2 градуса. Поэтому важно, чтобы в комнате было прохладно. Для обеспечения здорового сна специалист также посоветовала тщательно подбирать матрас и менять постельное белье каждые 10 дней, чтобы поддерживать гигиену сна.

"Создайте в спальне атмосферу тишины и покоя: используйте беруши или специальные шторы, которые помогут приглушить шум с улицы. Если время вашего отхода ко сну не совпадает с близкими, то попросите их не разговаривать громко и не делать шумные дела по вечерам", — отметила Ольга Аванова.

Уточнения

Гра́дус Це́льсия (обозначение: °C или юникод символ U+2103 ) — широко распространённая единица температуры, применяемая в Международной системе единиц (СИ) наряду с кельвином.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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