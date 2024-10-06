Диетолог объяснила, почему вреден корм для квадроберов

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В корме для квадроберов содержится большое количество сахара и экструдированных продуктов, что негативно сказывается на здоровье. Об этом заявила врач-диетолог Марият Мухина.

Фото: openverse.org by mmechtley, CC BY-SA 2.0

"Сахар для детей — это не просто быстрый углевод, который нагружает поджелудочную железу и может вызвать диабет, но это еще и возбуждающее вещество, стимулирующее психику. Это только усугубит девиантное поведение ребёнка", — приводит слова специалиста LIFE.

Вторым ключевым компонентом корма для квадроберов являются экструдированные продукты, представляющие собой крупы, обработанные по специальной технологии. По её словам, в таких крупах отсутствуют полезные вещества.

Кроме того, процесс экструдирования может искажать естественный вкус круп, что заставляет производителей добавлять ароматизаторы, как подчеркнула диетолог, о чём сообщает Радио "Комсомольская правда".

Уточнения

Квадроберы — люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных.

