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Диетолог объяснила, почему вреден корм для квадроберов

0:58
Здоровье

В корме для квадроберов содержится большое количество сахара и экструдированных продуктов, что негативно сказывается на здоровье. Об этом заявила врач-диетолог Марият Мухина.

Диетолог объяснила, почему вреден корм для квадроберов
Фото: openverse.org by mmechtley, CC BY-SA 2.0

"Сахар для детей — это не просто быстрый углевод, который нагружает поджелудочную железу и может вызвать диабет, но это еще и возбуждающее вещество, стимулирующее психику. Это только усугубит девиантное поведение ребёнка", — приводит слова специалиста LIFE.

Вторым ключевым компонентом корма для квадроберов являются экструдированные продукты, представляющие собой крупы, обработанные по специальной технологии. По её словам, в таких крупах отсутствуют полезные вещества.

Кроме того, процесс экструдирования может искажать естественный вкус круп, что заставляет производителей добавлять ароматизаторы, как подчеркнула диетолог, о чём сообщает Радио "Комсомольская правда".

Уточнения

Квадроберы — люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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