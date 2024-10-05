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Врач перечислил опасные виды алкоголя, которые разрушают внутренние органы и психику

1:20
Здоровье

Жителям России были предоставлены сведения о рисках, связанных с употреблением некоторых видов суррогатного алкоголя. Потребление таких напитков может привести не только к госпитализации с серьёзным отравлением, но и к летальному исходу. Об этом предупредил врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов в интервью для РИАМО.

Врач перечислил опасные виды алкоголя, которые разрушают внутренние органы и психику
Фото: commons.wikimedia.org by MarcoMontero93, CC BY-SA 4.0

Как указал специалист, наибольшую угрозу для здоровья несут азотистые спирты, метиловый спирт и другие токсичные суррогаты. Эти вещества могут нанести вред различным органам, включая печень, сердце и нервную систему.

"Они могут привести к тяжёлым отравлениям, поражениям центральной нервной системы и даже смерти", — поделился специалист.

Врач подчеркнул, что даже умеренное потребление алкоголя может вызвать необратимые изменения в организме, такие как воспаление печени, повреждение клеток головного мозга и нарушение сердечной деятельности. Кроме того, алкоголь оказывает негативное воздействие на психическое состояние человека, приводя к изменениям в поведении и эмоциональном состоянии. К признакам чрезмерного употребления алкоголя относятся депрессия, повышенная тревожность и агрессивность.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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