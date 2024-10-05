Биолог рассказала, какой алкоголь вызывает самое тяжёлое похмелье

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наиболее сильное похмелье может быть вызвано употреблением тёмных алкогольных напитков. Эти напитки содержат большее количество сивушных масел и других примесей. Об этом сообщила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

Фото: Freepik by jcomp, PDM

"Тёмное пиво содержит больше веществ, которые могут замедлять метаболизм алкоголя, что усиливает симптомы похмелья. Прозрачные напитки, такие как водка или белый ром, вызывают менее тяжёлое похмелье…" — отметила эксперт.

Как сообщила Ирина Лялина в интервью NEWS. ru, помимо тёмного пива, сильное похмелье могут вызвать такие напитки, как бурбон, виски, ром, коньяк, а также красное вино, в которых присутствуют танины и сульфиты. Особую осторожность при употреблении этих напитков должны проявлять люди с низким весом, пожилые, а также те, кто имеет хронические заболевания. Их организм менее эффективно разлагает этанол, что пояснила специалист.

"Прозрачные напитки, такие как водка или белый ром, вызывают менее тяжёлое похмелье, так как содержат меньше дополнительных веществ", — уточнила специалист.

Уточнения

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

