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Нутрициолог развеяла миф о пользе смузи

2:44
Здоровье

3 октября традиционно отмечается как день смузи. Этот напиток пользуется популярностью у многих. Но насколько он безопасен для здоровья?

Нутрициолог развеяла миф о пользе смузи
Фото: flickr.com by FitTasteTic, CC BY-SA 2.0

Нутрициолог и автор проекта по стройности "Легко с Жанной" Жанна Коробейникова в интервью "Радио 1" развенчала миф о диетичности и пользе смузи.

"Смузи — пустой напиток из перемолотых в блендере ягод, фруктов, овощей и зелени. От того же фреша его отличает то, что сама мякоть — клетчатка — не выбрасывается. И наверняка этот пункт убедил многих людей считать смузи абсолютно диетическим продуктом, который можно пить, сколько угодно. Но у этой все красивой истории есть подводные камни и очень серьезные опасности. Например, измельчение полезных фруктов и ягод сокращает в них самое ценное — клетчатку. И смузи из прекрасного яблока, банана превращается в углеводную бомбу. Быстро всасывается в кровь, повышает глюкозу, и получается мощный инсулиновый ответ", — пояснила нутрициолог.

Она пояснила, что хотя смузи и предпочтительнее сока, он всё же уступает целым фруктам. Кроме того, существуют значительные сомнения в том, что смузи можно считать диетическим продуктом, поскольку для приготовления одного стакана может потребоваться количество фруктов, эквивалентное нескольким дневным нормам, что может привести к резким скачкам уровня инсулина.

Специалист также отметила, что при употреблении смузи отсутствует необходимый процесс пережёвывания.

Она объяснила, что при питье смузи пища не пережёвывается так, как это предусмотрено природой, и это не просто вода, а полноценная еда. В результате мозг не посылает сигналы для выделения пищеварительных ферментов и соков, что нарушает нормальные метаболические процессы.

Тем не менее, Жанна Коробейникова указала, что смузи может быть полезен как разнообразие в рационе, в качестве перекуса или дополнения к основному питанию.

Она отметила, что если рацион питания сбалансирован, то иногда можно включать в меню зеленый смузи. В него можно добавлять такие ингредиенты, как шпинат, авокадо, киви, мята, семена чиа, лайм, брокколи, огурец, петрушка и другие продукты. Хорошим дополнением могут стать пророщенные семена, микрозелень, горсть ягод, кокосовая стружка или порция протеина. Однако эксперт рекомендует не смешивать слишком много компонентов, ограничиваясь 4-5 видами.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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