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Нутрициолог предостерегла об опасности безглютеновой диеты

1:22
Здоровье

В последнее время безглютеновая диета стала популярной среди приверженцев здорового образа жизни. Тем не менее, по словам нутрициолога и лектора Российского общества "Знание" Натальи Барановой, для большинства людей такая диета не только не приносит пользы, но и может быть вредной.

Нутрициолог предостерегла об опасности безглютеновой диеты
Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб, PDM

"У некоторых людей может быть повышенная чувствительность к глютену без целиакии или банальная аллергия на пшеницу, что также потребует придерживаться безглютеновой диеты", — уточнила эксперт.

Она объяснила, что глютен представляет собой растительный белок, присутствующий в таких злаках, как пшеница, ячмень и рожь. Для большей части населения он не представляет никакой угрозы. Исключение составляет целиакия, болезнь, поражающая около одного процента людей, при которой глютен приводит к повреждению слизистой оболочки тонкого кишечника.

Во всех остальных случаях, как подчеркнула специалист, нет никакой нужды исключать глютен из рациона. Она указала, что такая диета может привести к дефициту клетчатки и других важных питательных элементов, о чем она говорила в интервью РИА "ФедералПресс". Эксперт посоветовала изменять диету только после консультации с медицинским специалистом.

Уточнения

Клейкови́на глюте́н (от лат. gluten [ˈgluːtɛn] — «клей»; устаревшее — кле́бер) — понятие, объединяющее группу сходных белков, содержащихся в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и ячменя.

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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