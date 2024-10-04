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Уролог рассказал, из-за чего появляются камни в почках и как можно понизить риски

1:10
Здоровье

Камни в почках могут формироваться вследствие метаболических нарушений, ожирения, подагры, сахарного диабета и других факторов. Подробнее об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал хирург-уролог, заведующий урологическим отделением Клинической больницы Святителя Луки Тимур Топузов.

Уролог рассказал, из-за чего появляются камни в почках и как можно понизить риски
Фото: Freepik by freepik, PDM

Кандидат медицинских наук отметил, что камни из почек перемещаются по мочеточникам, мочевому пузырю и далее. Он также подчеркнул, что сегодня врачи часто диагностируют заболевание с запозданием, то есть когда камень уже сформировался в организме. В этом случае камень можно выводить консервативными методами или проводить операцию. Однако риск образования камней можно снизить.

"Есть условия, при которых меньше образовывается мочекаменная болезнь. Допустим, если пациент следит за своей физической активностью, если пациент потребляет должное количество жидкости в сутки — это не менее 2-2,5 литра в день, если у него нет проблем с почками другого характера", — подытожил специалист.

Уточнения

Пода́гра (др.-греч. ποδάγρα, буквально — капкан для ног; от πούς, род. п. ποδός — нога и ἄγρα — ловля, охота) — системное, хроническое метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия или мочевой кислоты. 

Мочекаменная болезнь (уролитиаз, МКБ) — заболевание, проявляющееся формированием конкрементов в органах мочевыделительной системы.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
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