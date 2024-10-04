Врач раскрыл, звук какой громкости представляет опасность для человека

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди сегодня выбирают жизнь подальше от городского шума, так как окружающий мир становится всё громче, что представляет опасность для здоровья, предупредил заместитель главного врача по медицинской реабилитации, заведующий сурдологическим реабилитационным отделением ФГБУ "СПБ НИИ ЛОР" Дмитрий Клячко.

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Кандидат медицинских наук отметил в интервью телеканалу "Санкт-Петербург", что горожане постоянно сталкиваются с фоновым шумом: уровень шума на улице может достигать 90 дБ, а звуки ремонта или музыки — 100-110 дБ. Если постоянный шум превышает эти значения, он может негативно влиять на организм.

Наиболее часто слух страдает от шума на производстве. При острой потере слуха у человека могут возникать свистящие звуки в ушах. Хронические проблемы со слухом чаще замечают родственники пациента, а не сам больной, подчеркнул специалист.

"Очень зависит от возраста пациента. Те, кто активно общаются в социальной среде, работают, они отмечают, что стало тяжеловато. Пациенты взрослые, пожилые — их приводят дети, внуки, родственники", — резюмировал специалист.

Уточнения

Децибе́л (русское обозначение: дБ; международное: dB) — дольная единица, равная одной десятой единицы бел. В основном применяется в электросвязи, акустике, радиотехнике, в теории систем автоматического управления.

