Москва вместе с Ингушетией и Дагестаном занимает уверенное третье место в стране по продолжительности жизни. Текущий показатель составляет 79,4 года, что превышает средний показатель по стране на 6 лет. Власти ожидают, что в ближайшие 1-2 года город преодолеет отметку в 80 лет.
В Москве наблюдается высокая продолжительность жизни, что обусловлено усилиями городских властей по улучшению качества медицинского обслуживания, развитию социальных программ и созданию благоприятных условий для активного долголетия.
В столице активно реализуются проекты, направленные на поддержку старшего поколения, такие как "Московское долголетие", которое предлагает более трёх тысяч бесплатных занятий для участников. Также разрабатываются программы для поддержания интеллектуальных навыков и когнитивных функций пожилых людей.
Правительство Москвы уделяет большое внимание качеству медицинской помощи, создавая специализированные группы хроников в поликлиниках и обучая врачей гериатрии. Во флагманских центрах оказывается помощь даже самым тяжёлым пациентам, таким как те, кто перенёс перелом шейки бедра.
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) — значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.
Продолжительность жизни растений и животных — длительность существования особи (её онтогенеза), или клона, зависит от целого ряда фенотипических и генотипических причин.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.