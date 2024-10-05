Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как йога помогает улучшить физическую форму и снять стресс
Буксировка автомобиля без буксировочного троса
Двойной удар: новое исследование подтверждает падение нескольких астероидов во время вымирания динозавров
Ночная маска для волос с кокосовым маслом: питаем и оздоравливаем волосы
Поддержка иммунитета в осенне-зимний период
Лук без болезней: правильная подготовка перед посадкой
Максимальный урожай вишни: от правильной обрезки до раскисления почвы
У 15-летней Анны Пересильд на первом месте работа, а занятия — потом
Перманентный макияж: больно ли это на самом деле и что нужно знать

Москва с Дагестаном и Ингушетией находится в лидерах по продолжительности жизни в РФ

1:19
Здоровье

Москва вместе с Ингушетией и Дагестаном занимает уверенное третье место в стране по продолжительности жизни. Текущий показатель составляет 79,4 года, что превышает средний показатель по стране на 6 лет. Власти ожидают, что в ближайшие 1-2 года город преодолеет отметку в 80 лет.

Москва с Дагестаном и Ингушетией находится в лидерах по продолжительности жизни в РФ
Фото: Freepik by freepik, PDM

В Москве наблюдается высокая продолжительность жизни, что обусловлено усилиями городских властей по улучшению качества медицинского обслуживания, развитию социальных программ и созданию благоприятных условий для активного долголетия.

В столице активно реализуются проекты, направленные на поддержку старшего поколения, такие как "Московское долголетие", которое предлагает более трёх тысяч бесплатных занятий для участников. Также разрабатываются программы для поддержания интеллектуальных навыков и когнитивных функций пожилых людей.

Правительство Москвы уделяет большое внимание качеству медицинской помощи, создавая специализированные группы хроников в поликлиниках и обучая врачей гериатрии. Во флагманских центрах оказывается помощь даже самым тяжёлым пациентам, таким как те, кто перенёс перелом шейки бедра.

Уточнения

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) — значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году. 

Продолжительность жизни растений и животных — длительность существования особи (её онтогенеза), или клона, зависит от целого ряда фенотипических и генотипических причин.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
Обсудить
Сейчас читают
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Еда и рецепты
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек Аудио 
Баклажаны по-корейски: пикантная холодная закуска и идеальный гарнир к мясным блюдам
Еда и рецепты
Баклажаны по-корейски: пикантная холодная закуска и идеальный гарнир к мясным блюдам Аудио 
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Еда и рецепты
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Leopard 2A6 от НАТО. Зачем Украина перебросила свои лучшие танки в Курскую область Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Защита винограда от грибков осенью: три эффективных способа
Защита винограда от грибков осенью: три эффективных способа
Последние материалы
Как йога помогает улучшить физическую форму и снять стресс
Буксировка автомобиля без буксировочного троса
Двойной удар: новое исследование подтверждает падение нескольких астероидов во время вымирания динозавров
Ночная маска для волос с кокосовым маслом: питаем и оздоравливаем волосы
Поддержка иммунитета в осенне-зимний период
Лук без болезней: правильная подготовка перед посадкой
Максимальный урожай вишни: от правильной обрезки до раскисления почвы
У 15-летней Анны Пересильд на первом месте работа, а занятия — потом
Перманентный макияж: больно ли это на самом деле и что нужно знать
Кудрявцева рассекретила баснословные заработки блогера Лерчек: ни стыда, ни совести
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.