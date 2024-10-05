Москва с Дагестаном и Ингушетией находится в лидерах по продолжительности жизни в РФ

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Москва вместе с Ингушетией и Дагестаном занимает уверенное третье место в стране по продолжительности жизни. Текущий показатель составляет 79,4 года, что превышает средний показатель по стране на 6 лет. Власти ожидают, что в ближайшие 1-2 года город преодолеет отметку в 80 лет.

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В Москве наблюдается высокая продолжительность жизни, что обусловлено усилиями городских властей по улучшению качества медицинского обслуживания, развитию социальных программ и созданию благоприятных условий для активного долголетия.

В столице активно реализуются проекты, направленные на поддержку старшего поколения, такие как "Московское долголетие", которое предлагает более трёх тысяч бесплатных занятий для участников. Также разрабатываются программы для поддержания интеллектуальных навыков и когнитивных функций пожилых людей.

Правительство Москвы уделяет большое внимание качеству медицинской помощи, создавая специализированные группы хроников в поликлиниках и обучая врачей гериатрии. Во флагманских центрах оказывается помощь даже самым тяжёлым пациентам, таким как те, кто перенёс перелом шейки бедра.

Уточнения

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) — значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.



Продолжительность жизни растений и животных — длительность существования особи (её онтогенеза), или клона, зависит от целого ряда фенотипических и генотипических причин.

