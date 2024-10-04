В Новосибирской области растёт заболеваемость ветряной оспой

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

За прошедшие восемь месяцев 2024 года в Новосибирской области был выявлен рост заболеваемости ветряной оспой на 9,7%. По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости находится на уровне средних многолетних показателей, однако увеличение числа случаев заболевания указывает на необходимость принятия мер для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы, CC BY 4.0

Основная группа заболевших — это дети, которым не была сделана прививка. Этот факт подчёркивает значимость профилактических прививок, сообщает atas.info.

Роспотребнадзор подчёркивает, что главная мера профилактики ветряной оспы — вакцинация, которая есть в региональном календаре прививок. Прививки делают детям с одного года и взрослым, которые ранее не болели и не были привиты, если у них нет медицинских противопоказаний.

Вакцинация помогает не допустить тяжёлых осложнений, возникающих при ветрянке, в частности тех, которыми страдают взрослые. Тем, кто ещё не привит, советуют вакцинироваться в медучреждениях.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора напоминают о том, что важно соблюдать общие гигиенические меры, тем более сейчас, в сезон ОРВИ. Не забывайте чаще мыть руки, обрабатывать поверхности антисептиком, прикрывать рот и нос при кашле или чихании. Поддержка иммунной системы через здоровый образ жизни, включая полноценный сон и правильное питание, очень важна в профилактике вирусных заболеваний.

Уточнения

Ве́тряна́я о́спа ветря́нка (лат. varicella) — острое высококонтагиозное вирусное заболевание с воздушно-капельным путём передачи.



Новосиби́рская о́бласть (неофициально — Новосиби́рь, НСО) — субъект Российской Федерации.

