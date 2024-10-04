Кардиохирург Горбатиков: вредные привычки беременной приводят к воспалительным заболеваниям сердца ребёнка

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сердечно-сосудистый хирург и заведующий детским кардиохирургическим отделением в ОКБ № 1, а также главный специалист по кардиохирургии детей департамента здравоохранения Тюменской области Кирилл Горбатиков поделился информацией о влиянии вредных привычек мамы во время беременности на здоровье сердца её будущего малыша.

Фото: Департамент здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Врач подчеркнул, что курение, употребление алкоголя и недостаток подготовки к беременности приводят к возникновению серьёзных проблем, таких как врождённые кардиты, которые стали распространенным явлением среди детей из-за вредных привычек будущих родителей.

"Курение и алкоголизм мамы, а также неподготовка к беременности приводят к огромному количеству воспалительных заболеваний сердечной мышцы, то есть врожденных кардитов. Сейчас это бич в современной детской кардиохирургии", — сказал Горбатиков в беседе с tmn.aif.ru.

Кардиохируг подчеркнул, что для сохранения здоровья ребенка необходимо планировать беременность заранее и проходить соответствующие обследования. Он отметил, что появление сердечных патологий у детей может быть предотвращено путем осознанного подхода к беременности.

Также он упомянул о пренатальном консилиуме, где специалисты предостерегают будущую маму о возможных проблемах и делятся прогнозами. Однако, по наблюдениям врача, несмотря на знание о серьёзных заболеваниях ещё до рождения ребенка, многие женщины всё равно принимают решение о сохранении беременности из-за сильного желания стать мамой. Факторы, такие как религиозные убеждения и информация из интернета, также влияют на решение будущих мам.

Горбатиков подчеркнул важность здорового образа жизни беременной женщины, например, здорового питания и избегания стрессов. Он также посоветовал будущим мамам обращаться за консультациями к врачам, соблюдать здоровый образ жизни, планировать беременность и поддерживать контакт с медицинскими специалистами на протяжении всего этого значимого периода.

Уточнения

Вредные привычки — социально-психологический конструкт/концепт, охватывающий целый ряд различных форм социального поведения, регулярно совершаемых человеком и приносящих ему вред.



Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями.

