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Лекарство компании Pfizer вновь признано смертельным

1:20
Здоровье

На прошлой неделе компания Pfizer отозвала с мирового рынка новый препарат для лечения серповидноклеточной анемии после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency, EMA) выразило обеспокоенность тем, что он приводит к большему количеству смертей.

Лекарство компании Pfizer вновь признано смертельным
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viagra_Tablette.jpg by Kehkasha

Препарат вокселотор (рыночное название Oxbryta) получил одобрение регулирующих органов США в 2019 году во время ускоренной процедуры, которая основывалась только на косвенных доказательствах клинической пользы.

Oxbryta направлен на предотвращение принятия эритроцитами с мутантной формой белка гемоглобина жёсткой серповидной формы, которая заставляет клетки слипаться, что может повредить органы и иногда вызывать инсульты.

Pfizer и EMA, которые согласились с отзывом препарата, сослались на новые данные из реестров пациентов и клинических испытаний, свидетельствующие о том, что у тех, кто принимал Oxbryta, наблюдались более высокие показатели смертности и эпизодов сильной боли.

Решение Pfizer вызвало обеспокоенность у пациентов (некоторым из которых, по-видимому, препарат пошел на пользу) и их врачей относительно того, как безопасно прекращать его приём.

Уточнения

Pfizer Inc. (произносится «Файзер» /ˈfzər/, официально «Пфайзер») — американская транснациональная компания, одна из крупнейших фармацевтических компаний мира.

Вокселотор (Voxelotor, Оксбрита / Oxbryta) — лекарственный препарат для лечения серповидноклеточной анемии.

Серповидноклеточная анемия — наследственная гемоглобинопатия, связанная с таким нарушением строения белка гемоглобина, при котором он приобретает особое кристаллическое строение.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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