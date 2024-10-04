Защита от экзотических инфекций: вакцина от вируса Марбург прошла первый этап испытаний

Первая в мире вакцина против вируса Марбург может быть разработана в течение 9-12 месяцев при необходимости. Российский препарат уже успешно прошел начальную стадию клинических испытаний, как сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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На днях в Руанде была зафиксирована серьёзная вспышка заболевания. Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможном возникновении эпидемии в Африке. Болезнь, проявляющаяся кровоизлияниями из глаз, уже достигла Европы. В Роспотребнадзоре заверили, что следят за ситуацией. Российские медики подчеркивают, что вирус представляет собой значительную угрозу, однако не предсказывают пандемии, так как он не передаётся воздушно-капельным путём. Об этом сообщают Известия.

Для проведения испытаний российской вакцины против вируса Марбург потребуется от девяти до 12 месяцев. Препарат успешно прошел начальную стадию клинических испытаний, на которой были установлены его безопасность и способность вызывать иммунный ответ. Однако после этого работа над ним была приостановлена, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"В 2022 году мы не только разработали поливалентную вакцину от вирусов Марбург и Эбола, но и завершили первую стадию клинических испытаний. Однако в 2023-м Минздрав счел эту угрозу неактуальной, и два года работы не финансировались. С моей точки зрения, оставшиеся этапы клинических исследований можно провести за 9-12 месяцев", — сказал он.

Эта новая вакцина разработана на основе гибридного генно-инженерного аденовируса, что аналогично подходу, применяемому в вакцине "Спутник V". Ученый считает, что для ускорения процесса разработки вакцин против опасных инфекций, способных привести к пандемии, необходимо сертифицировать данную платформу. Это позволило бы значительно упростить процесс регистрации новых версий вакцины под конкретные вирусы и заболевания.

Тем не менее, уже зафиксированы первые случаи заражения в Европе, которые, вероятно, были вызваны туристами из Руанды.

Лихорадка Марбург — это редкая, но крайне опасная болезнь, передающаяся человеку от летучих мышей. Об этом сообщил руководитель центра "Персонифицированная медицина" Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов. Важно отметить, что в России нет животных, способных переносить этот вирус.

Тем не менее, заболевание может передаваться от человека к человеку при непосредственном контакте с кровью, слюной или через поврежденные слизистые оболочки. Однако стоит отметить, что воздушно-капельным путем инфекция не распространяется, что снижает вероятность возникновения пандемии по сравнению с COVID-19 или гриппом, добавил эксперт.

Уточнения

Геморрагическая лихорадка Марбург (марбургская геморрагическая лихорадка, болезнь Марбург, церкопитековая болезнь, «болезнь зелёных мартышек», геморрагическая лихорадка Мариди; англ. Marburg disease) — острое вирусное высококонтагиозное заболевание, характеризующееся тяжёлым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.





Алекса́ндр Леони́дович Ги́нцбург (род. 10 ноября 1951, Москва) — советский и российский микробиолог, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи (с 1997 года), академик РАН (2013; с 2004 — академик РАМН). Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий (2020).



