Врач предупредила о возможных заболеваниях в спортзале

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-дерматовенеролог Олеся Дубенко сообщила в интервью с "Газетой.Ru", что в спортзале можно заразиться педикулёзом и чесоткой. Она отметила, что также существует риск подхватить различные грибковые, вирусные и бактериальные инфекции.

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Чесотка и педикулёз передаются при контакте с поверхностью. Важно быть осторожными с подголовниками и скамьями, где может происходить контакт волос. Вши быстро перемещаются по чистым и сухим волосам. Также стоит помнить о ручках тренажёров и грифах, которые могут быть источником заражения.

Дубенко добавила, что чесоточному клещу часто удаётся попасть в область между пальцами и запястьем. Его активность возрастает в вечернее время, что повышает риск заражения в спортзале.

Среди распространённых инфекций на тренажерах врач назвала грибковые (например, стригущий лишай), вирусные (вульгарные бородавки) и бактериальные (импетиго) инфекции. Она подчеркнула, что такие микроорганизмы предпочитают влажные и тёплые условия, и могут легко проникнуть через поврежденную кожу.

Ранее врач Андрей Панов говорил о важности занятий спортом для выработки дофамина — гормона счастья. Он отметил, что тренировки особенно полезны для людей с малоподвижным образом жизни.