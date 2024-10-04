Проблемы со зрением могут указывать на заболевания мозга

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Офтальмолог Кирилл Светлаков рассказал NEWS. ru, что ухудшение зрения может быть признаком опухолей в головном мозге. Он отметил, что такие проблемы также могут возникнуть из-за высокого кровяного давления, рассеянного склероза и низкого уровня сахара в крови.

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При гипертонии сосуды сетчатки могут изменяться, что приводит к гипертонической ретинопатии. Это состояние проявляется размытой картинкой, появлением пятен и плавающих точек перед глазами, а иногда и кровоизлияниями в сетчатку, что ухудшает зрение. Опухоли мозга, особенно в областях, отвечающих за зрение, могут вызывать схожие симптомы.

Светлаков также отметил, что ухудшение зрения может сопровождать мигрени. Во время таких приступов люди часто видят "зрительные ауры" — затуманенные участки или светящиеся зигзаги. Кроме того, проблемы со зрением могут наблюдаться при болезнях Паркинсона и Альцгеймера.

Инсульт, затрагивающий участки мозга, отвечающие за зрение, может привести к различным нарушениям — от лёгкого дискомфорта до полной слепоты. Высокое внутричерепное давление из-за различных неврологических заболеваний или травм тоже может негативно сказаться на зрительном нерве. Рассеянный склероз, который является аутоиммунным заболеванием, может вызывать воспаление и повреждение нерва, что также ухудшает зрение.

Ранее офтальмолог Зарина Курачинова предупреждала о возможных осложнениях после лазерной коррекции зрения, таких как инфекции и сухость глаз. Она подчеркнула, что изменения в роговице могут нарушить выработку слёзной жидкости.

Уточнения

О́пухоль (др.-греч. -ομα, лат. tumor), также новообразование, неоплазия, неоплазма — патологический процесс, представленный новообразованной тканью, в которой изменения генетического аппарата клеток приводят к нарушению регуляции их роста и дифференцировки.





Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

