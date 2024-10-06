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Как фитнес-браслеты влияют на эмоциональное состояние

Фитнес-трекеры могут вредить здоровью
1:12
Здоровье

Исследователи из Бельгии выяснили, что использование фитнес-трекеров может негативно сказаться на здоровье пользователей, если они слишком серьёзно относятся к показаниям устройств. В ходе исследования специалисты опросили 30 добровольцев, регулярно использующих фитнес-трекеры и приложения для отслеживания активности. Выяснилось, что многие из них начинают испытывать стресс из-за строгого следования рекомендациям гаджетов.

Фитнес-трекеры могут вредить здоровью
Фото: PxHere is licensed under CC0 Public Domain

По словам специалистов, реакция на использование фитнес-трекеров делится на два основных типа. У одних людей со временем пропадает интерес к показаниям устройства, они перестают обращать на них внимание. Другие же, наоборот, становятся одержимы выполнением всех рекомендаций, что приводит к ухудшению их эмоционального и физического состояния. Пользователи сообщали о росте уровня стресса и даже о появлении тревожных состояний.

Исследователи подчёркивают, что с ростом интеграции медицинских технологий в повседневную жизнь важно уделять внимание изучению потенциальных рисков от их использования, особенно когда дело касается здоровья.

Уточнения

Фитнес-браслет также известный как Смарт-браслет или Фитнес-трекер, это устройство или приложение предназначенное для мониторинга показателей, связанных с фитнесом.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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