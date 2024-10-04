Врач Андрей Галкин объяснил, почему может болеть шея

Врач-невролог Андрей Галкин рассказал "Газете.Ru", что боль в шее может возникнуть после удаления зубов. Он отметил, что долгое отсутствие зубов может вызывать спазмы в мышцах лица и шеи, что приводит к дискомфорту.

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Также воспаление, возникающее после удаления зубов, может стать причиной болей в шее. Кроме того, воспалительные процессы в области языка, щитовидной железы, гланд или глотки также могут вызывать неприятные ощущения в этой зоне. Важно сначала выяснить источник проблемы, подчеркнул врач.

Галкин добавил, что неправильная поза во время сна и положение головы на подушке могут также способствовать болям в шее. Мягкие подушки могут создавать сгибы шеи и давление на мышцы, что мешает их восстановлению ночью. Кроме того, сутулость из-за длительного сидения за компьютером или использования смартфона негативно влияет на шею.

Стресс тоже может быть причиной боли, вызывая напряжение в области шеи и плеч. Это происходит из-за реакции мышц на потенциальную угрозу.

Специалист посоветовал не откладывать визит к врачу, чтобы избежать серьёзных проблем с шеей.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин отметил, что боли в спине у пожилых людей могут указывать на серьёзные заболевания, такие как пиелонефрит или язва желудка.

Уточнения

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.



Боль — неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания.

