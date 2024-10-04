Геморрагическая лихорадка Марбург накрыла Руанду

Руанда сообщила о первой в истории вспышке геморрагической лихорадки Марбург, смертельной вирусной инфекции, большинство случаев которой зафиксировано в столице страны и самом густонаселенном городе Кигали.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebola_Vaccine_Study_in_West_Africa_(33833442616).jpg by NIAID

На момент публикации в журнала Science в стране было подтверждено 27 случаев, включая 9 летальных исходов. Работниками общественного здравоохранения отследили около 300 контактов. На персонал двух медицинских учреждений Кигали приходится более 70% случаев.

С момента обнаружения заболевания в 1967 году произошло более дюжины вспышек Марбурга, большинство из которых произошло в Африке, но многие из них были небольшими кластерами или изолированными случаями, что делает вспышку в Руанде одной из пяти крупнейших за всю историю.

Лицензированных вакцин от лихорадки Марбург нет, но несколько потенциальных уже проходят клинические испытания.

Уточнения

Геморрагическая лихорадка Марбург (марбургская геморрагическая лихорадка, болезнь Марбург, церкопитековая болезнь, «болезнь зелёных мартышек», геморрагическая лихорадка Мариди; англ. Marburg disease) — острое вирусное высококонтагиозное заболевание, характеризующееся тяжёлым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.



Руа́нда (руанда , англ. , фр. и суахили Rwanda), официальное название — Респу́блика Руа́нда (руанда Repubulika y'u Rwanda, англ. Republic of Rwanda, фр. République du Rwanda, суахили Jamhuri ya Rwanda; до 1991 года — Руандийская Респу́блика) — государство в Восточной Африке. По оценочным данным на 2024 год население составляет 13,6 миллионов человек, территория — 26 338 км², плотность населения — 517,2 человека на км².

