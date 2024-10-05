Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Буксировка автомобиля без буксировочного троса
Ночная маска для волос с кокосовым маслом: питаем и оздоравливаем волосы
Двойной удар: новое исследование подтверждает падение нескольких астероидов во время вымирания динозавров
Лук без болезней: правильная подготовка перед посадкой
Максимальный урожай вишни: от правильной обрезки до раскисления почвы
У 15-летней Анны Пересильд на первом месте работа, а занятия — потом
Перманентный макияж: больно ли это на самом деле и что нужно знать
Кудрявцева рассекретила баснословные заработки блогера Лерчек: ни стыда, ни совести
Признаки старого аккумулятора, которые нельзя игнорировать

Как компенсировать нехватку витаминов D и С осенью

Поддержка иммунитета в осенне-зимний период
1:07
Здоровье

Осенью люди часто сталкиваются с нехваткой витамина D, что связано с уменьшением солнечных дней и сокращением времени, проводимого на улице. Терапевт Светлана Бурнацкая объяснила, что эта проблема особенно актуальна для жителей регионов с короткими осенними днями и дефицитом солнечного света. Витамин D необходим для поддержания иммунитета, здоровья костей и скелета.

Поддержка иммунитета в осенне-зимний период
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для того чтобы восполнить недостаток этого витамина, медик рекомендует скорректировать рацион, добавив в него жирную рыбу, яйца и молочные продукты. Важно также не забывать о витамине С, который повышает сопротивляемость организма инфекциям и защищает клетки от окислительного стресса. Его можно найти в цитрусовых, киви и брокколи.

Кроме того, терапевт советует обратить внимание на витамины группы В. Они помогают нормальной работе нервной системы, повышают устойчивость к стрессу и улучшают обмен веществ. Витамины этой группы содержатся в орехах, мясе и цельнозерновых продуктах.

Уточнения

Витамины группы D - биологически активные вещества, функцией которых является обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи через стенки тонкой кишки.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Сейчас читают
Один провод — большие перемены: как улучшить электрику авто
Авто
Один провод — большие перемены: как улучшить электрику авто Аудио 
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Экономика и бизнес
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа Аудио 
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Еда и рецепты
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Leopard 2A6 от НАТО. Зачем Украина перебросила свои лучшие танки в Курскую область Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Защита винограда от грибков осенью: три эффективных способа
Защита винограда от грибков осенью: три эффективных способа
Последние материалы
Максимальный урожай вишни: от правильной обрезки до раскисления почвы
У 15-летней Анны Пересильд на первом месте работа, а занятия — потом
Перманентный макияж: больно ли это на самом деле и что нужно знать
Кудрявцева рассекретила баснословные заработки блогера Лерчек: ни стыда, ни совести
Признаки старого аккумулятора, которые нельзя игнорировать
Офтальмолог развенчала миф о чудесных свойствах черники
Путешествия по галактикам: человечество сможет освоить космос не раньше чем через 500 лет
Подорожание жилья: эксперт Полторак о тенденциях рынка недвижимости и причинах роста цен
Ошибки в уходе за кожей, которые усиливают акне: советы дерматологов
Как защитить сад от тли без химикатов: секреты дачников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.