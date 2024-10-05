Как компенсировать нехватку витаминов D и С осенью

Поддержка иммунитета в осенне-зимний период

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осенью люди часто сталкиваются с нехваткой витамина D, что связано с уменьшением солнечных дней и сокращением времени, проводимого на улице. Терапевт Светлана Бурнацкая объяснила, что эта проблема особенно актуальна для жителей регионов с короткими осенними днями и дефицитом солнечного света. Витамин D необходим для поддержания иммунитета, здоровья костей и скелета.

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Для того чтобы восполнить недостаток этого витамина, медик рекомендует скорректировать рацион, добавив в него жирную рыбу, яйца и молочные продукты. Важно также не забывать о витамине С, который повышает сопротивляемость организма инфекциям и защищает клетки от окислительного стресса. Его можно найти в цитрусовых, киви и брокколи.

Кроме того, терапевт советует обратить внимание на витамины группы В. Они помогают нормальной работе нервной системы, повышают устойчивость к стрессу и улучшают обмен веществ. Витамины этой группы содержатся в орехах, мясе и цельнозерновых продуктах.

Уточнения

Витамины группы D - биологически активные вещества, функцией которых является обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи через стенки тонкой кишки.

