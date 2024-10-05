Как черника действительно влияет на здоровье глаз

Офтальмолог развенчала миф о чудесных свойствах черники

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Офтальмолог Галина Стоянова в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" развеяла популярный миф о том, что черника может значительно улучшить зрение. Как отметила специалист, в чернике действительно содержатся антоцианы — вещества, которые помогают восстановить зрительный пигмент. Однако для того чтобы эти вещества реально повлияли на зрение, нужно употреблять такое количество ягод, которое трудно накопить в организме.

Фото: Pixabay by Alexis, PDM

Ранее биолог Владимир Наполов рекомендовал ягоды, полезные для сердечно-сосудистой системы. По его словам, людям, страдающим малокровием, атеросклерозом и гипертонией, полезны вишня и черешня.

Также врач Сергей Чудаков напомнил, что осенью следует включить в рацион черные и синие ягоды, такие как черника, смородина и голубика, так как они являются мощными природными антиоксидантами. Врач отметил, что ягоды других цветов также полезны — в ежевике и малине, например, содержатся салицилаты, которые уменьшают воспалительные процессы и помогают бороться с простудой.

Уточнения

Черни́ка или черника обыкновенная - низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).



