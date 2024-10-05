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Кабачки — идеальный продукт для осенне-зимнего рациона

Как кабачки могут поддержать здоровье осенью
1:16
Здоровье

Выращенные на даче кабачки не стоит раздавать или выбрасывать, так как они могут стать ценным элементом питания в осенне-зимний период. Эти овощи отлично хранятся в течение нескольких месяцев и обладают множеством полезных свойств.

Как кабачки могут поддержать здоровье осенью
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Кабачки содержат большое количество калия, который помогает предотвратить заболевания сердца и сосудов. Особенно много этого элемента содержится в кожуре и семенах. Мякоть кабачка богата железом, витаминами Е, РР, группой В, а также каротином, который поддерживает остроту зрения.

Важно помнить, что при чрезмерной термической обработке овощи теряют часть своих полезных свойств. Если же хочется употреблять их в сыром виде, лучше всего подходит цукини, так как его текстура мягче и приятнее для употребления в сыром виде.

Рекомендуется сочетать кабачки с другими овощами, такими как картофель, болгарский перец, помидоры и репчатый лук. Также кабачки низкокалорийны, что делает их отличным продуктом для детей и тех, кто придерживается диет. Хранить кабачки следует в сухом, прохладном месте, вдали от солнечных лучей.

Уточнения

Кабачо́к - кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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