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Разоблачение долгожителей: мифы и реальность

Тайна супердолголетия раскрыта: не всё так просто
1:27
Здоровье

Недавно австралийский учёный Стивен Ньюмен был удостоен Игнобелевской премии за его исследование, посвящённое самым старым людям на планете. В своей работе Ньюмен раскрыл неожиданные детали о долголетии, которые пошатнули традиционные представления о том, что старейшие люди живут долго благодаря правильному питанию и занятиям спортом.

Тайна супердолголетия раскрыта: не всё так просто
Фото: Openverse by Rusty 2. 0, CC BY 2.0

Исследование Ньюмена началось около десяти лет назад, когда он обратил внимание на необычные моменты в биографиях людей, проживших более 110 лет. В процессе сбора информации он обнаружил, что у многих из них отсутствуют надёжные данные о дате рождения. Одна пятая из этих людей жила в регионах, где архивы были недоступны или плохо хранились, а многие другие просто не имели свидетельств о рождении.

Ньюмен также заметил, что большинство супердолгожителей проживали в регионах с низкой продолжительностью жизни, где часто встречаются коррупция и мошеннические схемы. В некоторых случаях родственники скрывали смерть человека, чтобы продолжать получать его пенсию, или не регистрировали факт смерти.

Ньюмен не только с юмором отнёсся к своей Игнобелевской премии, но и выразил сожаление, что одна из его научных статей на эту тему так и не была принята к публикации в серьёзных научных журналах.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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