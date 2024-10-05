Секреты шведского долголетия: спорт и здоровый сон

Секреты долголетия из Скандинавии

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Швеция славится своей высокой продолжительностью жизни — в среднем шведы живут до 83,47 лет, что ставит страну на 13-е место в мире. Но, что ещё более важно, шведские долгожители даже в возрасте 80 лет продолжают вести активную и полноценную жизнь. Причины этого кроются в некоторых особенностях их культуры и образа жизни:

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Шведы выбирают активный образ жизни. Независимо от возраста, они любят гулять, путешествовать и общаться, находя радость в разнообразии своих занятий. Для них важно оставаться вовлечёнными в общественную жизнь и поддерживать активность. Занятия спортом — ещё один важный элемент шведского долголетия. В стране очень популярна скандинавская ходьба, а также занятия зарядкой и велосипедные прогулки. Пожилые люди часто катаются на лыжах и отправляются в горы. Спорт — неотъемлемая часть жизни для многих, и погода для этого не является преградой. Здоровый сон — ещё один секрет шведского долголетия. Шведы уделяют внимание качеству своего сна, выбирая хорошие спальные принадлежности и не стесняются понежиться в кровати, если это им необходимо. Они понимают важность отдыха и восстановления. Также важна забота о себе. Если шведы ощущают усталость или признаки выгорания, они берут отпуск и восстанавливают силы, порой на несколько месяцев. В Швеции нормально взять продолжительный перерыв от работы, и работодатели относятся к этому с пониманием.

Уточнения

Шве́ция официальное название — Короле́вство Шве́ция — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.



