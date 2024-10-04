На Урале создан уникальный 3D-имплант плеча, спасший руку пациента

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты Свердловского онкологического диспансера разработали трёхмерный имплант плечевой кости, который был успешно установлен пациенту, что позволило сохранить его руку, сообщает "Российская газета".

Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

У мужчины возникли сильные боли в плече. В ходе обследования было обнаружено, что причиной этого является метастаз первичной опухоли, которая ранее была удалена из почки. Этот метастаз привёл к перелому тканей и вызвал неприятные ощущения.

"В таком случае перед врачом встает выбор — ампутировать конечность или постараться ее сохранить. Поскольку сустав у пациента был цел, в онкоцентре решили установить на место утраченной костной ткани метоэпифизарный имплант из сплава титана", — рассказала завотделением Маргарита Магдалянова.

3D-имплант был разработан с учетом индивидуальных параметров пациента на основе его компьютерной томографии. Он точно воспроизвёл участок плечевой кости больного и позволил сохранить ему руку. Пока велась работа над имплантом, пациент проходил медикаментозное лечение, чтобы предотвратить рост новообразования.

Специалисты отмечают, что костные метастазы от опухоли почки активно проникают в сосуды; для предотвращения серьёзного кровотечения мужчине была проведена эмболизация сосудов, питающих опухоль. Вскоре после этой процедуры, всего через неделю, удалось установить искусственную кость.

"Операция шла пять часов. Сначала мы удалили опухоль, затем заметили утраченную кость имплантом — он идеально подошел", — резюмировал онкоортопед Дмитрий Гусев.

Уточнения

Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in «в» + plantare «сажать»), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).



Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



