Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это важно знать: можно ли собакам есть индейку
Охота на темную материю: неожиданное открытие может изменить физику
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Полезные альтернативы майонезу: используйте эти вкусные варианты
Алексей Блиновский не может продать свой дом за миллиард рублей даже с огромной скидкой
Экс-чемпион мира по боксу Ковалев объявил о завершении карьеры в 2025 году
Как мозг создает главы из наших воспоминаний
На Камчатке спасли всех косаток застрявших в лимане
Ярослав Кукарин о преимуществах и недостатках неоригинальных кузовных деталей

На Урале создан уникальный 3D-имплант плеча, спасший руку пациента

1:45
Здоровье

Специалисты Свердловского онкологического диспансера разработали трёхмерный имплант плечевой кости, который был успешно установлен пациенту, что позволило сохранить его руку, сообщает "Российская газета".

На Урале создан уникальный 3D-имплант плеча, спасший руку пациента
Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

У мужчины возникли сильные боли в плече. В ходе обследования было обнаружено, что причиной этого является метастаз первичной опухоли, которая ранее была удалена из почки. Этот метастаз привёл к перелому тканей и вызвал неприятные ощущения.

"В таком случае перед врачом встает выбор — ампутировать конечность или постараться ее сохранить. Поскольку сустав у пациента был цел, в онкоцентре решили установить на место утраченной костной ткани метоэпифизарный имплант из сплава титана", — рассказала завотделением Маргарита Магдалянова.

3D-имплант был разработан с учетом индивидуальных параметров пациента на основе его компьютерной томографии. Он точно воспроизвёл участок плечевой кости больного и позволил сохранить ему руку. Пока велась работа над имплантом, пациент проходил медикаментозное лечение, чтобы предотвратить рост новообразования.

Специалисты отмечают, что костные метастазы от опухоли почки активно проникают в сосуды; для предотвращения серьёзного кровотечения мужчине была проведена эмболизация сосудов, питающих опухоль. Вскоре после этой процедуры, всего через неделю, удалось установить искусственную кость.

"Операция шла пять часов. Сначала мы удалили опухоль, затем заметили утраченную кость имплантом — он идеально подошел", — резюмировал онкоортопед Дмитрий Гусев.

Уточнения

Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in «в» + plantare «сажать»), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
Обсудить
Сейчас читают
Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала
Авто
Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала Аудио 
Шотландская вислоухая кошка: популярная порода среди горожан
Авто
Шотландская вислоухая кошка: популярная порода среди горожан Аудио 
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Садоводство, цветоводство
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями Аудио 
Популярное
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.

Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"
Сводка с фронта: в подвалах Угледара нашли 116 мирных граждан, на Донецком фронте замаячил новый котёл Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
Последние материалы
Это важно знать: можно ли собакам есть индейку
На Урале создан уникальный 3D-имплант плеча, спасший руку пациента
Охота на темную материю: неожиданное открытие может изменить физику
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Полезные альтернативы майонезу: используйте эти вкусные варианты
Алексей Блиновский не может продать свой дом за миллиард рублей даже с огромной скидкой
Экс-чемпион мира по боксу Ковалев объявил о завершении карьеры в 2025 году
Как мозг создает главы из наших воспоминаний
На Камчатке спасли всех косаток застрявших в лимане
Ярослав Кукарин о преимуществах и недостатках неоригинальных кузовных деталей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.