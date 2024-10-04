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Названы три продукта, которые сокращают жизнь сильнее чистого сахара

Здоровье

Избыточное потребление ультраобработанных продуктов в сочетании с нехваткой клетчатки в рационе может способствовать ускорению процесса старения и уменьшению продолжительности жизни. Об этом информирует врач-диетолог Лиза Афинская в своем Telegram-канале, опираясь на данные исследований ученых, сообщает "Российская газета".

Названы три продукта, которые сокращают жизнь сильнее чистого сахара
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Эксперт отметила, что регулярное употребление сосисок, сладкой газировки и фастфуда — это примеры сильно переработанных продуктов, которые могут значительно увеличить риск различных заболеваний, включая рак, а также способствовать набору лишнего веса. В некоторых случаях гораздо менее опасно пить кофе с сахаром, чем регулярно употреблять продукты и напитки с большим количеством добавок. Ситуация становится еще более тревожной, если в рационе человека недостаточно овощей, фруктов, цельнозерновых изделий и других источников клетчатки и полезных веществ.

"Одна из ошибок, которые ускоряют старение, — съедать менее пяти порций фруктов и овощей в день, есть недостаточно орехов, цельных злаков, бобовых и так далее", — пишет Лиза Афинская.

Среди факторов, способствующих ухудшению здоровья и негативно сказывающихся на внешнем виде, врач выделила, ссылаясь на исследования, игнорирование использования солнцезащитного крема. Качество кожи, подвергшейся солнечному воздействию без защиты, может резко ухудшиться всего за 15 минут.

Также важно контролировать свой вес, особенно после достижения 40-летнего возраста, бросить курить, так как это ускоряет разрушение коллагена и эластина, и стараться меньше сидеть. Ученые советуют уделять минимум 30 минут на прогулки пять раз в неделю для поддержания физической активности.

 

 

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
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