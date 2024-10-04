Врачи выяснили, что происходит перед развитием рака

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Раннее обнаружение настораживающих изменений в организме возможно благодаря проведению колоноскопии. Этот метод диагностики позволяет выявлять признаки онкологических заболеваний или предшествующие им симптомы, пояснили врачи.

Фото: pxhere

Согласно исследованиям специалистов, до 95% злокачественных образований формируются из доброкачественных аденом. В частности, "аденоматозный полип" считается наиболее опасным, отметил онколог и хирург Иван Карасев, сообщает "Российская газета".

"Именно это новообразование — предшественник рака толстой кишки", — пишет врач в Telegram-канале, отмечая, что есть и хорошая новость — своевременное удаление такого полипа помогает во многих случаях избежать болезни.

Также Иван Карасев в своем блоге обсудил влияние различных факторов на развитие рака, в том числе и стресса. Он отметил, что в этом случае речь идет о косвенном влиянии.

"Например, когда человек находится в хроническом стрессе, он может начать меньше спать и отдыхать", — уточнил онколог.

Кроме того, нервное напряжение и высокая степень стресса зачастую влекут за собой и нездоровые изменения в образе жизни человека. В таком состоянии значительно возрастает вероятность неправильного, несбалансированного питания, пристрастия к алкоголю и недостатка физической активности. Специалисты отмечают, что подобные негативные поведенческие паттерны в совокупности способны выступить предпосылками для развития злокачественных новообразований.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

