Женщины более мужчин подвержены заболеваниям глаз

3:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женщины чаще слепнут, заболевают глаукомой или катарактой и более чувствительны к контактным линзам и лекарствам, чем мужчины. Причиной могут быть различия в анатомии и гормональном балансе. Как конкретно это проявляется и какие последствия имеет для лечения заболеваний глаз у женщин и мужчин, информирует Немецкое офтальмологическое общество (Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft).

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Глаза у мужчин и женщин различаются по своей структуре и гормональному балансу. Среди прочего, женщины подвержены более высокому риску слепоты или развития других нарушений зрения, чем мужчины. Например, женщины в четыре-пять раз чаще, чем мужчины, страдают эндокринной орбитопатией — состоянием, при котором глаза выпадают.

"Это вызвано тем, что аутоиммунные заболевания щитовидной железы, такие как болезнь Грейвса, гораздо чаще встречаются у женщин", — объясняет офтальмолог Майя Мюллер (Maya Müller) из цюрихского Института рефракционной и офтальмологической хирургии (IROC).

Кроме того, женщины во всем мире в четыре раза чаще страдают закрытоугольной глаукомой, которая вызывает чрезмерное внутриглазное давление, повреждающее зрительный нерв и может привести к слепоте, если её не лечить.

"Отчасти это связано с анатомическими различиями, поскольку женщины часто имеют меньшие глаза и более узкие углы передней камеры глаза", — указываеь Мюллер.

Помимо аутоиммунных заболеваний и анатомии, гормоны также играют важную роль для сохранения здоровья глаз. У женщин во многих регионах мира вероятность развития катаракты в 1,7 раза выше, особенно после менопаузы.

"Снижение уровня эстрогена может сыграть здесь роль защитного фактора против оксидативного (окислительного) стресса в глазах", — объясняет Мюллер.

Кроме того, роговица у женщин всех возрастов тоньше и чувствительнее, нежели у мужчин. Это также может быть связано с гормонами, поскольку женский гормон эстроген может влиять на нервы роговицы. Это делает глаза более сухими и чувствительными.

"Повышенная чувствительность может привести к большей склонности к сухости глаз, типичному глазному заболеванию у женщин, и дискомфорту, который заметен при ношении контактных линз", — подчеркивает Мюллер.

Кроме того, лекарства от глазных заболеваний у женщин могут действовать иначе или они хуже их переносят.

Женщины зачастую более чувствительны к определенным лекарствам или добавкам в глазные капли, говорит офтальмолог. С другой стороны, методы лечения часто работают лучше для женщин, поскольку они лечатся более последовательно, чем мужчины.

"Женщины используют капли от глаукомы регулярнее, им требуется меньше обследований по поводу возрастной макулодистрофии", — объясняет Мюллер.

Эти результаты могут привести к разработке более эффективных стратегий лечения для обоих полов, хотя их внедрение в повседневную клиническую практику затруднено.

"Многие офтальмологи недостаточно подготовлены, чтобы принимать во внимание гендерные факторы", — констатирует Мюллер.

В настоящее время не существует четких рекомендаций по гендерно-ориентированной терапии, главным образом потому, что еще нет подробных долгосрочных исследований по этому вопросу.

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Уточнения

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Катара́кта (лат. cataracta от др.-греч. καταρράκτης — «водопад, брызги водопада, решётка») — патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза и вызывающее различные степени расстройства зрения вплоть до полной его утраты. Помутнение хрусталика обусловлено денатурацией белка, входящего в его состав.

Диффу́зный токси́ческий зоб (синонимы: болезнь Грейвса, Базедова болезнь, гипертиреоз, болезнь Перри, болезнь Флаяни) — аутоиммунное заболевание, обусловленное избыточной секрецией тиреоидных гормонов диффузной тканью щитовидной железы, которая приводит к отравлению этими гормонами — тиреотоксикозу.

