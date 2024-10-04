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Почему магазинные пельмени могут быть опасны для здоровья

Эксперт Роскачества рассказала об угрозах в полуфабрикатах
1:04
Здоровье

Магазинные пельмени могут представлять опасность для здоровья из-за риска заражения опасными микробами, такими как сальмонелла, листерия и кишечная палочка, рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова. По результатам анализа 20 торговых марок пельменей ни одна из них не соответствовала всем критериям качества.

Эксперт Роскачества рассказала об угрозах в полуфабрикатах
Фото: flickr.com by Eugene Kim, CC BY 2.0

Эксперт отметила, что в продуктах были обнаружены микроорганизмы, которые могут вызывать серьёзные заболевания.

Нарушения, выявленные в полуфабрикатах, заставили эксперта рекомендовать любителям пельменей готовить их самостоятельно, чтобы избежать возможных рисков для здоровья.

Однако если отказаться от магазинных пельменей не удаётся, Завьялова советует тщательно их готовить. Для полной безопасности необходимо термически обрабатывать пельмени при температуре не ниже 85°C в течение 10 минут. Это позволит уничтожить вредные микробы и минимизировать риск отравления.

Уточнения

Пельме́ни - блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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