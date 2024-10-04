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Картофель — это больше, чем просто гарнир

В чём польза картошки для организма
1:19
Здоровье

Картофель — это не только популярный продукт, но и настоящий кладезь полезных веществ. Лишь одна порция картошки содержит около 30% от суточной нормы витамина С. Этот витамин играет важную роль в укреплении иммунной системы и поддержании здоровья кожи. Помимо витамина С, в картофеле содержатся витамины группы В, витамин К, калий, железо, природные сахара, нуклеиновые и аминокислоты, которые оказывают комплексное воздействие на организм.

В чём польза картошки для организма
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Витамины А, В и С, присутствующие в картофеле, помогают вырабатывать коллаген, что способствует поддержанию молодости кожи и повышению выносливости организма. Витамин Е улучшает доставку кислорода к подкожным тканям, что делает картофель полезным для здоровья кожи. Маски и компрессы с картофельным соком могут улучшить состояние кожи, а свежий сок этого овоща оказывает мочегонное действие, помогает выводить токсины, поддерживает работу печени и ЖКТ, стимулирует обмен веществ и снижает кровяное давление.

Чтобы сохранить максимальную пользу от картофеля, его нужно правильно готовить. Лучший способ — тушение, так как оно сохраняет больше витаминов и минералов.

Уточнения

Витамин Cвыполняет биологические функции восстановителя и кофермента некоторых метаболических процессов, является антиоксидантом.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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