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Почему татуировки не исчезают

Почему татуировки остаются на коже навсегда
1:23
Здоровье

Татуировки остаются на коже навсегда благодаря работе иммунной системы. Когда татуировочная машинка прокалывает кожу, она вносит пигмент в её слои. Иммунные клетки, называемые макрофагами, воспринимают этот пигмент как инородное вещество и пытаются его поглотить, чтобы защитить организм.

Почему татуировки остаются на коже навсегда
Фото: PxHere is licensed under CC0

Но даже после того, как макрофаги "умирают", они высвобождают пигмент в окружающую область, и новые макрофаги поглощают его. Таким образом, чернила остаются в коже на протяжении всей жизни.

Каждый раз, когда макрофаг "умирает" или разрушается, его место занимают другие клетки, которые снова вбирают чернила. Это постоянное поглощение пигмента иммунными клетками и является причиной, почему татуировки сохраняются на долгие годы, несмотря на естественное обновление клеток кожи. Интересно, что при пересадке кожи с татуировкой чернила также "приживаются" в новом организме, так как макрофаги нового хозяина втягивают пигмент.

Макрофаги реагируют на чернила как на инородные частицы, пытаясь заключить их в себе и предотвратить возможное вредное воздействие на организм. Благодаря такому взаимодействию чернила остаются в коже на долгие годы, и татуировка остаётся заметной.

Уточнения

Татуиро́вка - процесс нанесения перманентного рисунка на тело, выполняемого методом местного травмирования кожного покрова с внесением в дерму красящего пигмента.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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