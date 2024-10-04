Головная боль как предвестник инсульта: что нужно знать

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российские специалисты сообщили, что одним из ранних признаков приближающегося инсульта может быть специфическая головная боль.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

Мужчины и женщины, столкнувшиеся с этой проблемой, отмечали появление головной боли за неделю до приступа.

Исследования показали, что такая боль существенно отличается от обычной мигрени. Она может быть признаком надвигающегося или уже случившегося инсульта.

Специалисты обращают внимание, что многие пациенты, перенёсшие инсульт, жаловались на необычные болевые ощущения, которые они ранее не испытывали.

Примерно 15% участников исследования сообщили о возникновении головной боли за неделю до приступа, ещё 15% почувствовали недомогание непосредственно во время начала инсульта. Медики подчёркивают, что раннее выявление проблемы позволяет значительно повысить эффективность лечения.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus "наскок, нападение, удар"), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία "паралич"), апоплекси́ческий удар или просто удар - острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК).

