Иммунолог рассказал о вирусе Марбург, от которого нет лечения

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что вирус Марбург, который сейчас распространяется в Руанде, представляет серьёзную угрозу для всего мира.

Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar

Этот вирус обитает в африканских джунглях, и случаи заболевания там заканчиваются летальным исходом — смертность достигает почти 100%. Вирус передаётся различными способами: через контакт, воздух и даже с пищей. Инкубационный период очень короткий, и симптомы могут быть ужасными — например, кровотечения из глаз и разрыв сосудов.

К сожалению, на сегодняшний день нет ни вакцины, ни эффективного лечения для этого вируса. Иммунолог предупредил, что если кто-то из заражённых вернётся из Африки в Россию, это может угрожать и нам. Вирус быстро распространяется, и защититься от него невозможно.

Всемирная организация здравоохранения уже забила тревогу по поводу вируса Марбург и подчеркнула, что лекарства от этой болезни пока не существует. Обычно смерть наступает на восьмой или девятый день после появления первых симптомов. Роспотребнадзор следит за ситуацией с марбургской геморрагической лихорадкой.

Уточнения

Вирус Марбург — вид семейства филовирусов, относящийся к монотипному роду Marburgvirus.



А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.



