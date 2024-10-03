Психолог объяснил, почему мужчины не следят за собой в браке

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог Станислав Самбурский рассказал, что женатые мужчины могут "скуфеть" как от счастья, так и от горя. Это означает, что они перестают следить за собой и выглядят неухоженно.

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По словам специалиста, счастливые мужчины часто забывают о внешности, потому что не нужно конкурировать за внимание женщин. Им становится комфортно, и они начинают наслаждаться жизнью, например, после работы встречаясь с друзьями за пивом. Это приводит к изменениям в теле, и мужчины смиряются с этим.

Самбурский объясняет это явлением гомеостаза — стремлением организма к равновесию. Если мужчину всё устраивает в браке, он теряет интерес к занятиям спортом.

Однако несчастливый брак также может сказаться на мужчине. Стрессы и конфликты приводят к тому, что многие "заедают" свои переживания. Это может стать причиной набора веса и эмоционального выгорания. Мужчина может заметить, что набрал вес, но из-за усталости не хочет ничего менять.

Ранее другой психолог, Валерия Базарова, отметила, что женщины инстинктивно выбирают более обеспеченных мужчин, основываясь на древних инстинктах.

Уточнения

Брак — семейная связь между людьми.





Инсти́нкт (от лат. instinctus — «импульс») в биологии — совокупность врождённых потребностей и врождённых программ их удовлетворения, состоящих из пускового сигнала и программы действия, другими словами — совокупность сложных наследственно обусловленных актов поведения, характерных для особей данного вида при определённых условиях.

