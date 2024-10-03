Как оставаться продуктивным во время магнитных бурь: советы врача Андрея Кондрахина

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Андрей Кондрахин поделился рекомендациями, как сохранить работоспособность во время магнитных бурь. Он отметил, что важным аспектом является качественный сон. Если не хватает сна, в организме накапливается гормон стресса, что может привести к постоянной усталости. Во время магнитной бури это состояние может усугубиться, и ваша продуктивность может сильно упасть.

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Кондрахин также советует внимательно следить за образом жизни и питанием в такие периоды. Лучше избегать жирной, копчёной и жареной пищи, так как она требует много энергии для переваривания. Вместо этого стоит включить в рацион больше свежих овощей, фруктов и нежирного мяса, например, курицы или кролика.

Не забывайте пить достаточное количество воды — это поможет улучшить кровообращение и облегчить адаптацию организма к изменениям. Физическая активность тоже важна, но не стоит слишком перегружать себя. Если вы привыкли бегать один километр в день, продолжайте в том же духе. Если хотите увеличить нагрузку, делайте это постепенно: резкие изменения могут привести к переутомлению.

Ранее Михаил Леус из Центра погоды "Фобос" сообщил, что магнитная буря начнётся вечером 3 октября и продлится до вечера 5 октября. В пятницу она достигнет уровня G3, что может вызвать появление полярных сияний.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.





Полярное сияние северное сияние (aurora borealis), южное сияние (aurora australis), аврора (aurora), устар. «па́зори» — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.



