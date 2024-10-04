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Как изменить образ жизни и питание, чтобы ускорить метаболизм и сжигать больше калорий?

2:03
Здоровье

Существует мнение о том, что скорость обмена веществ зависит от генетики и невозможно изменить её. Однако на самом деле обмен веществ напрямую зависит от образа жизни и питания.

Как изменить образ жизни и питание, чтобы ускорить метаболизм и сжигать больше калорий?
Фото: commons.wikimedia.org by Danka & Peter dankapeter, PDM

Нутрициологи Алёна Денисова и Екатерина Гузман рассказали "Спорт-Экспрессу", какие изменение нужно внести в свой образ жизни и ежедневный рацион, чтобы сжигалось больше калорий.

  1. Поддерживайте нормальную калорийность рациона. Снижение калорийности может замедлить обмен веществ, поэтому стоит избегать жестких диет. Рацион должен быть сбалансированным и содержать не менее 1300 калорий.
  2. Употребляйте достаточное количество белка, так как его усвоение требует много энергии. Необходимо включать в рацион мясо, рыбу, яйца и другие продукты, богатые белком.
  3. Ограничьте потребление соли, так как её избыток может негативно отразиться на скорости обмена веществ.
  4. Добавьте в рацион пищу, богатую клетчаткой, так как она обеспечивает долгое ощущение сытости.
  5. Употребляйте кофе, но умеренно, так как кофеин может ускорить обмен веществ, однако злоупотребление этим напитком не рекомендуется.
  6. Увеличьте физическую активность, даже простые движения повысят скорость обмена веществ. Помимо этого, регулярные тренировки способствуют увеличению мышечной массы, что влияет на скорость метаболизма.
  7. Обеспечьте себе полноценный сон, так как здоровый сон способствует увеличению обмена веществ.
  8. Пейте холодные напитки, зеленый чай и достаточное количество воды, так как они также могут ускорить обмен веществ.
  9. Не забывайте смеяться, так как это помогает сжигать больше калорий и улучшает обмен веществ.

В целом, следуя этим несложным рекомендациям и внося небольшие изменения в свою повседневную жизнь, вы можете значительно ускорить свой метаболизм.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. 

О́браз жи́зни (лат. modus vivendi) или способ существования — система поведенческих, социокультурных, идентификационных и физиологических факторов, определяющих уникальный способ жизнедеятельности индивида или группы. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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