Тромбоз — это патологическое состояние, при котором в кровеносных сосудах образуются кровяные сгустки, называемые тромбами. Это серьёзное заболевание, способное вызвать тяжёлые последствия для здоровья, включая летальный исход. Об этом напомнила врач-кардиолог "СМ-Клиника" Анна Бирюкова.
Тромбоз представляет опасность, так как тромб может оторваться и заблокировать сосуд, нарушая кровоснабжение жизненно важных органов. Это может привести к таким серьёзным осложнениям, как закупорка лёгочной артерии, инфаркт миокарда или инсульт, пишет Газета.Ru.
По словам кардиолога, симптомы тромбоза включают отёк стопы, голени или всей ноги, боль в поражённой конечности, повышение температуры кожи, покраснение или посинение, уплотнение вен и болезненность при прикосновении.
Для диагностики тромбоза проводятся лабораторные и инструментальные исследования, такие как общий анализ крови, коагулограмма и определение уровня гомоцистеина. Лечение тромбоза может быть консервативным или оперативным, в зависимости от тяжести состояния.
"Своевременная диагностика и лечение тромбоза имеют решающее значение для предотвращения его осложнений", — добавила врач.
Тромбо́з (новолат. thrombōsis «свёртывание» ← др.-греч. θρόμβος «сгусток») — процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.