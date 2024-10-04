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Кардиолог Бирюкова описала симптомы тромбоза, которые должны насторожить

1:22
Здоровье

Тромбоз — это патологическое состояние, при котором в кровеносных сосудах образуются кровяные сгустки, называемые тромбами. Это серьёзное заболевание, способное вызвать тяжёлые последствия для здоровья, включая летальный исход. Об этом напомнила врач-кардиолог "СМ-Клиника" Анна Бирюкова.

Кардиолог Бирюкова описала симптомы тромбоза, которые должны насторожить
Фото: scientificanimations.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

Тромбоз представляет опасность, так как тромб может оторваться и заблокировать сосуд, нарушая кровоснабжение жизненно важных органов. Это может привести к таким серьёзным осложнениям, как закупорка лёгочной артерии, инфаркт миокарда или инсульт, пишет Газета.Ru.

По словам кардиолога, симптомы тромбоза включают отёк стопы, голени или всей ноги, боль в поражённой конечности, повышение температуры кожи, покраснение или посинение, уплотнение вен и болезненность при прикосновении.

Для диагностики тромбоза проводятся лабораторные и инструментальные исследования, такие как общий анализ крови, коагулограмма и определение уровня гомоцистеина. Лечение тромбоза может быть консервативным или оперативным, в зависимости от тяжести состояния.

"Своевременная диагностика и лечение тромбоза имеют решающее значение для предотвращения его осложнений", — добавила врач.

Уточнения

Тромбо́з (новолат. thrombōsis «свёртывание» ← др.-греч. θρόμβος «сгусток») — процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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