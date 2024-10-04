Гастроэнтеролог Харченко объяснила, почему нарушается всасывание витаминов

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта могут привести к трудностям с поглощением витаминов из пищи. Об этом сообщила гастроэнтеролог Европейского Медицинского Центра EMC Наталья Харченко.

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Врач рассказала, что в таких случаях хуже всего происходит всасывание жирорастворимых витаминов A, D, E и K. Стресс и связанные с ним гормональные и нервные изменения негативно влияют на отток желчи. Ещё один важный фактор — недостаток полезных жиров в рационе. Это замедляет работу желчевыводящих путей и может привести к образованию камней в желчном пузыре.

Симптомы дискинезии желчевыводящих путей включают боли или дискомфорт в правом и иногда левом подреберье, тошноту, горький привкус во рту, вздутие живота и проблемы со стулом, отметила гастроэнтеролог.

Проблемы с усвоением витаминов могут возникнуть из-за различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как хронический гастрит, дуоденит, колит или язва желудка, пишет Газета.Ru.

"Кроме неравномерного выброса желчи к нарушению всасывания витаминов могут привести заболевания кишечника (дисбактериоз, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит и другие), заболевания желудка и поджелудочной железы (гастрит, язвенная болезнь), а также нарушения в работе печени и другие", — сказала Харченко.

Недостаток желудочной кислоты при гипоацидном или атрофическом гастрите может ухудшить поглощение витамина В12 и железа. Воспаление в тонком кишечнике препятствует усвоению многих минералов, витаминов и питательных веществ.

Плохое поглощение витаминов также может быть связано с использованием определённых лекарств или добавок. Например, противосудорожные препараты, антибиотики и оральные контрацептивы могут вызывать дефицит витаминов группы В.

Для улучшения усвоения витаминов необходимо следить за своим здоровьем, регулярно проходить медицинские осмотры и консультироваться с врачами.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).



Гастроэнтероло́гия (от др.-греч. γαστήρ, γαστρός — желудок + др.-греч. ἔντερον — кишка, кишки, кишечник + др.-греч. λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека, его строение и функционирование, его заболевания и методы их лечения.



